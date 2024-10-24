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Женезьо: «Знал, что «Лилль» не пропустит второй гол от «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лилля» Брюно Женезьо прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1) в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Начало получилось трудным, потому что мы пропустили необязательный гол. В первом тайме пришлось терпеть, но мы вернулись в игру в последние 15 минут. В перерыве я был уверен в нашем плане. Я знал, что мы не пропустим второй гол и у нас будут возможности сравнять счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо.

«Атлетико» с 3 очками занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль» идет на 15-й строчке — 6 очков.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
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