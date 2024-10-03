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Сегодня, 02:42

Женезьо — о победе над «Реалом»: «Такие моменты запоминаются на всю жизнь»

Евгений Козинов
Корреспондент
Брюно Женезьо.
Фото AFP
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Главный тренер «Лилля» Брюно Женезьо прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Вот почему мы делаем эту работу — она дает возможность делиться невероятно сильными эмоциями с нашими болельщиками, игроками, с нашими семьями и теми, кто работает с нами в одном клубе. Это то, что делает этот вид спорта таким прекрасным. Такие моменты запоминаются на всю жизнь», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо.

«Лилль» с 3 очками идет на 18-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Реал» с 3 очками занимает 16-е место.
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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
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