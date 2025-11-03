3 ноября, 17:00
«Буде-Глимт» и «Монако» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Монако» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Платформа также проведет перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне (начало в 22.55 мск).
В 3 турах общего этапа «Буде-Глимт» и «Монако» набрали по 2 очка.
!!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
03.11.2025