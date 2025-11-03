«Буде-Глимт» и «Монако» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» и «Монако» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Монако» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Платформа также проведет перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне (начало в 22.55 мск).

В 3 турах общего этапа «Буде-Глимт» и «Монако» набрали по 2 очка.