«Буде-Глимт» и «Монако» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)

Ключевые события и результат игры «Буде-Глимт» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляция игры в Буде доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«Буде-Глимт» в 3-м туре общего этапа уступил «Галатасараю» (1:3), а «Монако» сыграл вничью с действующим победителем Лиги Европы «Тоттенхэмом» (0:0).

В этом матче на поле могут выйти два российских футболиста. Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин в этом розыгрыше Лиги чемпионов играл во всех трех турах и пропустил 7 голов. Полузащитник «Монако» Александр Головин после травмы принял участие в одном матче и остался без результативных действий.