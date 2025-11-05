«Буде-Глимт» проиграл «Монако», Хайкин пропустил после первого удара в створ ворот

5 ноября, 00:55
«Буде-Глимт» проиграл «Монако» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла в Норвегии на стадионе «Аспмира».
Единственный гол забил нападающий Фоларин Балогун на 43-й минуте встречи.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Вратарь норвежской команды Никита Хайкин сыграл весь матч и пропустил после первого удара в створ ворот.
«Монако» набрал 5 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» идет на 27-й строчке — 2 очка.
andyk82
Забавный гол в ближний между ушей пропустил, этот ньюнорвежский вратарь
