Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Буде-Глимт»

Стали известны стартовые составы «Буде-Глимт» и «Монако» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Буде и начнется в 23.00 по московскому времени. «Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Мо, Бьортуфт, Бьоркан, Эвьен, Берг, Фет, Эукленн, Хег, Хеуге. «Монако»: Кен, Керер, Салису, Кайо Энрике, Тезе, Головин, Кулибали, Уаттара, Аклиуш, Минамино, Балогун. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов. Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)

Grinopel Да и само слово "попал" идиотское. Как будто шарик из Спортлото случайно закатился.. 05.11.2025