Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Буде-Глимт»

4 ноября, 22:06
Стали известны стартовые составы «Буде-Глимт» и «Монако» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Игра состоится в Буде и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Мо, Бьортуфт, Бьоркан, Эвьен, Берг, Фет, Эукленн, Хег, Хеуге.
«Монако»: Кен, Керер, Салису, Кайо Энрике, Тезе, Головин, Кулибали, Уаттара, Аклиуш, Минамино, Балогун.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.
Grinopel
Да и само слово "попал" идиотское. Как будто шарик из Спортлото случайно закатился..
05.11.2025
zg
А прям мог не попасть будучи в здравии?!
04.11.2025