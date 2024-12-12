Сака: «У «Арсенала» было много возможностей для того, чтобы спокойно завершать игру с «Монако»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Монако» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«[Сложно] было, как я чувствую, оттого что мы соперников не наказывали. У нас было много возможностей для того, чтобы спокойно завершать игру, особенно в первом тайме. Но этого мы не сделали, из-за чего во втором пришлось немного помучиться. В итоге три мяча мы забили и со своей задачей справились. Будем справляться и дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Сака.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.