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Сегодня, 04:40

Сака: «Арсеналу» удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Букайо Сака.
Фото Reuters
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Спортингом» (5:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это важная игра, мы проиграли последний матч в Лиге чемпионов, давно не побеждали. Я не помню, когда мы в последний раз забивали на выезде в Европе, но мы вышли на поле с уверенностью в себе, как будто не было никаких неудач. Сегодня нам удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Сака.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Букайо Сака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)

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