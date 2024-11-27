Букайо Сака признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «Спортинг»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:1). Англичанин забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Он продемонстрировал способность создавать моменты из ничего и великолепные индивидуальные качества. Он много работал без мяча и находил пространство, чтобы дать ширину своей команде», — отметила техническая группа наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.