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Сегодня, 02:19

Букайо Сака признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «Спортинг»

Евгений Козинов
Корреспондент
Букайо Сака.
Фото Reuters
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:1). Англичанин забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Он продемонстрировал способность создавать моменты из ничего и великолепные индивидуальные качества. Он много работал без мяча и находил пространство, чтобы дать ширину своей команде», — отметила техническая группа наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Букайо Сака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)

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