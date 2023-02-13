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Лига чемпионов

Сегодня, 21:55

Булыкин назвал фаворита в матче «ПСЖ» — «Бавария»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

«Для меня фаворитом в этой паре с небольшим преимуществом является «ПСЖ», но «Бавария» вполне может хорошо сыграть. Лига чемпионов — это особый турнир, в котором ничего невозможно предсказать. По большому счету там нет фаворитов, поскольку играют лучшие. Так что нас ждет интересный матч», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля в Париже. Ответный пройдет 8 марта в Мюнхене.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10648634-bulykin-nazval-favorita-v-pare-pszh-bavariya.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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