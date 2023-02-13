Булыкин назвал фаворита в матче «ПСЖ» — «Бавария»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

«Для меня фаворитом в этой паре с небольшим преимуществом является «ПСЖ», но «Бавария» вполне может хорошо сыграть. Лига чемпионов — это особый турнир, в котором ничего невозможно предсказать. По большому счету там нет фаворитов, поскольку играют лучшие. Так что нас ждет интересный матч», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля в Париже. Ответный пройдет 8 марта в Мюнхене.