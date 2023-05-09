КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:22

Булыкин назвал фаворита в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал расстановку сил накануне первого матча полуфинала плей-офф Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

«В прошлом году «Манчестер Сити» расслабился и потерял концентрацию на последних минутах. Думаю, в нынешнем сезоне англичане такой подарок «Реалу» не сделают. Кроме того, теперь в составе «Манчестер Сити» есть Эрлинг Холанд. Так что считаю, что у англичан больше шансов выйти в финал в этом году. Но и «Реал» может повторить свой успех. Футбол непредсказуем, за это мы его любим», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне команды уже встречались на стадии полуфинала. Тогда в первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 4:3, но в ответной встрече «Реал» взял реванш и, выиграв в дополнительное время 3:1, вышел в финал.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10856903-bulykin-nazval-favorita-v-protivostoyanii-reala-i-manchester-siti-v-polufinale-ligi-chempionov.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Матч с «Манчестер Сити» потребует от нас больших усилий»