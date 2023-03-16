Булыкин: «Холанн является главным козырем «Манчестер Сити». Он врывается на уровень Месси и Роналду»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Холанн уже является главным козырем «Манчестер Сити» — и в чемпионате забил много, и в Лиге чемпионов. Сдела пента-трик — я не понял, почему его заменили, мог забить еще больше. Видно, что парень врывается на уровень Месси и Роналду. Поэтому думаю, что он еще о себе заявит и, безусловно, поможет «Манчестер Сити» во всех турнирах», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0) Холанн оформил пента-трик. Всего на его счету 10 забитых мячей в текущем розыгрыше.