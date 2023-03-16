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Лига чемпионов

Сегодня, 16:30

Булыкин: «Холанн является главным козырем «Манчестер Сити». Он врывается на уровень Месси и Роналду»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Холанн уже является главным козырем «Манчестер Сити» — и в чемпионате забил много, и в Лиге чемпионов. Сдела пента-трик — я не понял, почему его заменили, мог забить еще больше. Видно, что парень врывается на уровень Месси и Роналду. Поэтому думаю, что он еще о себе заявит и, безусловно, поможет «Манчестер Сити» во всех турнирах», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0) Холанн оформил пента-трик. Всего на его счету 10 забитых мячей в текущем розыгрыше.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/16/19983271.shtml
Дмитрий Булыкин
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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