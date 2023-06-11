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Лига чемпионов

Сегодня, 13:38

Булыкин назвал Родри лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский «Аякс» и немецкий «Байер», рассказал, кого считает лучшим игроком финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Родри назвать? Это банально... Он стал лучшим по версии УЕФА? Тогда его, да. Хотя я бы всех футболистов «Манчестер Сити» выделил, которые провели хорошо все игры на пути к заветной мечте, к победе в Лиге чемпионов», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0. Родри стал автором единственного забитого мяча в финальном поединке.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/11/20644706.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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