Булыкин назвал Родри лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский «Аякс» и немецкий «Байер», рассказал, кого считает лучшим игроком финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Родри назвать? Это банально... Он стал лучшим по версии УЕФА? Тогда его, да. Хотя я бы всех футболистов «Манчестер Сити» выделил, которые провели хорошо все игры на пути к заветной мечте, к победе в Лиге чемпионов», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0. Родри стал автором единственного забитого мяча в финальном поединке.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.