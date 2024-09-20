Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

20 сентября, 23:56

Булыкин назвал самое сокрушительное поражение в своей карьере

Telegram Дзен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин перечислил свои самые результативные матчи в карьере.

«Помню, 7:1 выигрывал и проигрывал. «Динамо» Загреб я обыгрывал с «Аяксом». А так, чтобы девять голов... Я помню «Динамо» московское так в Кубке России сыграло с «Зенитом». Но в мое время мы 7:1 выигрывали у «Зенита» и проигрывали в сборной 1:7. Еще вспоминается матч Бразилии с Германией 1:7 что-ли сыграли», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

17 сентября «Бавария» одержала победу над загребским «Динамо» (9:2) в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Сегодня
Вчера
Неделя