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Лига чемпионов

15 мая, 19:05

Булыкин не верит в выход «Милана» в финал Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

«Думаю, «Милану» будет тяжело. «Интер» сможет забить, решив этим вопросы о выходе в финал», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0. Голами отметились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Ответный поединок между этими командами пройдет 16 мая на стадионе «Джузеппе Меацца».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/15/20436038.shtml
Дмитрий Булыкин
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