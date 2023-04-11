Булыкин оценил шансы «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от встречи «Баварии» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, у «Баварии» есть, что противопоставить «Манчестер Сити». Это же «Бавария». Мюнхенцы постоянно играют на высоких стадиях Лиги чемпионов и знают, как справиться с любым соперником.

У немцев недавно произошла смена главного тренера. А такие действия накануне решающих матчей в Лиге чемпионов всегда рискованны. Посмотрим, как у команды получится адаптироваться к новому наставнику и его требованиям. И как вообще это событие повлияет на игру «Баварии», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Первый матч между командами пройдет в Манчестере 11 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.