Булыкин оценил заявление гендира «Зенита» о конкурентоспособности команды в Лиге чемпионов

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о высказываниях генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что команда из Санкт-Петербурга составили бы серьезную конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Никто не знает, как бы сложилось выступление «Зенита» в Лиге чемпионов. Если бы питерцам в группе попались две команды уровня «Реала» и «Барселоны», вряд ли они бы вышли в плей-офф. Но если Медведев так заявляет, значит уверен, кто команда сыграла бы хорошо. Хотя они и два года назад были уверены, что выступят хорошо. А в итоге проиграли команде, сумма зарплат игроков которой примерно равна зарплате двух игроков «Зенита». Если бы питерцы в нынешнем сезоне выиграли и Кубок России, я бы сказал, что он непобедимы. Но они не смогли. Хотя победа в чемпионате говорит о том, что они достойны играть в Лиге чемпионов. Но вот, как бы они проявили себя там, неизвестно», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.