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Сегодня, 19:00

Булыкин отметил, что Холанн ничего не смог сделать в матче с «Реалом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (1:1).

— Результат соответствует ходу игры?

— Не совсем. Обе команды очень сильные и мастеровитые, индивидуальное мастерство высокое. Вчера оба клуба это подтвердили, — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Булыкина.

— До матча вы сказали, что англичане фавориты из-за наличия Холанна в атаке. Не показалось, что вчера он не смог ничего сделать?

— Согласен, Холанн вчера ничего не смог сделать. У него толком получился только разминочный для вратаря удар. Головой тоже не смог что-то придумать, в целом «Сити» не создал много моментов, обычно он гораздо больше подходит к чужим воротам.

Ответная игра между командами пройдет 17 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. В другом полуфинале, который состоится 10 мая, сыграют «Милан» и «Интер».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005118273_bulyikin_holann_nichego_ne_smog_sdelat_v_matche_s_realom
Дмитрий Булыкин
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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