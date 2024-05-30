Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Реал»

Бывший нападающий «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом».

«Конечно, «Реал» – фаворит, но в таких матчах случаются разные моменты. И здесь тоже может случиться что-то неожиданное. Но я думаю, что «Реал» все равно, с помощью своей магии, выберется из этого положения и выиграет очередную Лигу чемпионов. У них там уже трофеев, по-моему, больше, чем у всех вместе взятых, и это, безусловно, поможет психологически.

Чем может удивить «Боруссия»? Сумасшедшей самоотдачей, борьбой на каждом участке поля и реализацией моментов. Можно иметь два момента и забить два гола, а можно иметь много моментов, и ничего не забить. Если у «Боруссии» будет хорошая реализация, то все возможно», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).