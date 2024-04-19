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Лига чемпионов

Сегодня, 09:02

Булыкин прокомментировал победу «Баварии» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о победе «Баварии» над «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч мюнхенцы победили — 3:2.

«Победа «Баварии» не была ожидаема. Но у нее не очень дела в чемпионате, и она приложила все усилия, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов, порадовать болельщиков на своем поле. И у них это получилось», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

В полуфинале «Бавария» сыграет с «Реалом», который в четвертьфинале выбил «Манчестер Сити».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/19/22822280.shtml
Дмитрий Булыкин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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