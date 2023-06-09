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Лига чемпионов

Сегодня, 13:46

Булыкин рассказал, что может помешать «Манчестер Сити» одержать победу над «Интером» в финале ЛЧ

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«От финала Лиги чемпионов я жду хорошей игры и победы «Манчестер Сити». Все-таки англичане очень хорошо выступают в нынешнем сезоне и хотят оформить так называемый «требл» из трех титулов. А для этого им нужна победа в Лиге чемпионов, к которой они уже давно идут. Единственное, что может помешать «Манчестер Сити» — это собственная расслабленность. Но думаю, что такого не будет. Потому что англичане в шаге от своей цели, прекрасно это понимают и настроятся на матч очень серьезно. А по мастерству, по физической мощи, по ключевым игрокам «Манчестер Сити» сильнее «Интера», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Финал между английской и итальянской командами в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10926902-bulykin-ukazal-chto-mozhet-pomeshat-manchester-siti-pobedit-inter-v-finale-ligi-chempionov.html
Дмитрий Булыкин
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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