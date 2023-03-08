Булыкин считает, что «Челси» обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов за счет хорошего настроя

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Челси» над «Боруссией» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Я думаю, «Челси» хорошо настроился. И атмосфера на стадионе помогла, болельщики гнали вперед. «Челси» в принципе показал хорошую игру, и скорости были очень хорошие. Был момент у «Боруссии», когда они могли все исправить, но не получилось. «Челси» дожал и выиграл в этом противостоянии», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

По итогам двух матчей «Челси» вышел четвертьфинал Лиги чемпионов.