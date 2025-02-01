Булыкин считает, что «Реалу» и «Манчестер Сити» нужно было серьезнее отнестись к Лиге чемпионов

Чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что «Манчестер Сити» и «Реал» поплатились за несерьезное отношение к соперникам на старте общего этап Лиги чемпионов.

«Пока мне нравится турнир, интересный групповой этап, хорошая жеребьевка. Конечно, выделяется пара «Реал» — «Манчестер Сити». Очень будет интересное противостояние, за которым будет следить весь мир. Сложно сказать, кто фаворит, оба клуба, несмотря на проблемы, претендуют на победу. Я думаю, что не все клубы адаптировались к новому формату. «Реал» и «Манчестер Сити» несерьезно отнеслись к соперникам в начале общего этапа, за что и поплатились. Теперь они играют друг с другом в раунде плей-офф», — рассказал Булыкин ТАСС.

Первые встречи команд в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля.

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют друг против друга в четвертом розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов подряд. За последние шесть лет это будет их пятая встреча. В трех из последних случаев победитель этой пары становился обладателем титула. В 2022 и 2024 годах Лигу чемпионов выигрывал «Реал», а в 2023-м — «Манчестер Сити».