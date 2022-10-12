Семин оценил игру Кварацхелии против «Аякса»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии против «Аякса» в Лиге чемпионов (4:2), где он отметился голом с пенальти.
«Хвича на протяжении долгого времени показывает высокий уровень игры, так как сильно играет вся команда «Наполи». Кварацхелия не только адаптировался, но он еще и вносит свою изюминку в игру. Плюс ему доверяют. Он получает много передач от своих партнеров. Хвича лидер «Наполи»? В этой команде каждый лидер», — сказал Семин «СЭ».
Хвича реализовал пенальти на 62-й минуте матча. Также хавбек отдал результативную передачу на форварда Джакомо Распадори.
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