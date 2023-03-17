0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:13

Канчельскис оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Telegram Дзен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» не так часто играет в полуфиналах, как тот же «Реал». Однако, шансы у них есть, но будет тяжело. Что касается «Реала», то у этой команды колоссальный опыт, постоянно играет в финалах. Конечно, это большой опыт.

«Манчестер Сити» с Гвардиолой тоже хочет выиграть Лигу чемпионов. Уже доходили один раз до финала. «Бавария» тоже будет не против снова выиграть. Думаю, что у «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «Челси» и «Наполи» шансов побольше, чем у других команд», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Наполи сыграет с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые матчи четвертьфинала команды сыграют 11 или 12 апреля. Ответные — 18 или 19 апреля.

Андрей Канчельскис
Лига чемпионов УЕФА
2
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Мюллер о «Манчестер Сити»: «Первая игра Пепа против «Баварии» — я счастлив»
Директор «Челси» Барнард — о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Это третья часть трилогии»
Топ-пары в Лиге чемпионов и Лиге Европы: кто с кем играет в 1/4 финала. Онлайн-трансляция жеребьевки еврокубков
Канселу сможет сыграть за «Баварию» в матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Интригующая жеребьевка Лиги чемпионов. Чего ждать в четвертьфинале?
Бутрагеньо: «Реал» осознает сложность матчей с «Челси» — это команда с огромными ресурсами"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Челси» Барнард — о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Это третья часть трилогии»

Холанн признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов