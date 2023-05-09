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Лига чемпионов

Сегодня, 21:16

Бывший игрок «Реала» назвал мадридцев фаворитом противостояния с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Реала» Луис Милла поделился ожиданиями от встречи «сливочных» с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«В обеих командах подобрались великолепные футболисты, которые определяют исход матчей и турниров. В силу опыта, фаворитом в этой игре я бы назвал «Реал». Команда в этом составе столько всего выиграла, что кажется, ей подвластно все. Сочетание опыта и молодости впечатляет. Но, «Манчестер Сити» определенно стал сильнее, чем год назад. Команда стала еще более опасной в завершении, Холанн показывает что-то невероятное, выросла и интенсивность игры в атаке. И все-таки для меня фаворит «Реал», когда приходит время решающей игры, команда умеет сделать что-то такое, к чему соперник не готов. Это и называется «королевский фактор», — цитирует Миллу «Евро-Футбол.Ру»

Первый матч полуфинала пройдет 9 мая в Мадриде. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. В прошлом сезоне мадридцы выбили «горожан» на этой же стадии турнира (3:4, 3:1) и стали победителями Лиги чемпионов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005117349_milla_manchester_siti_stal_silnee_no_favorit__real
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