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Сегодня, 17:13

Дрогба: «Мбаппе — самый стабильный атакующий игрок в мире. С его помощью «ПСЖ» выбьет «Баварию»

Дрогба назвал Мбаппе самым стабильным атакующим игроком мира
Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился об игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я считаю его стабильным. Его слова не расходятся с делом. На мой взгляд, он самый стабильный атакующий игрок в мире.

С его помощью они [«ПСЖ»] могут выбить «Баварию», — цитирует Дрогба Goal.com со ссылкой на Canal+.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

После дубля в ворота «Лилля» (4:3) 24-летний Мбаппе стал самым молодым автором 150 голов в чемпионате Франции.

В этом сезоне на его счету 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.

Дидье Дрогба
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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