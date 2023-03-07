Гладилин: «У «ПСЖ» звездный подбор футболистов, но «Бавария» не та команда, которая может проиграть дома»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча между «Баварией» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Парижане приложат максимум усилий, все-таки подбор игроков звездный, хотя там есть и травмированные. Французский чемпионат они и так и так выиграют, у них задача — выиграть еврокубок. Так что здесь они будут делать максимум, на полной выкладке. Но «Бавария» не та команда, которая дома может проиграть, они умеют играть на результат. Так что после первой победы шансы у нее, конечно, выше», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Ответная встреча противостояния состоится в среду, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В первой игре мюнхенцы с минимальным счетом (1:0) одержали победу в гостях.