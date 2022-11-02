Семин назвал Хвичу лидером «Наполи»: «Он всем покажет в Лиге чемпионов свое мастерство»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Хвичи Кварацхелии на групповом этапе Лиги чемпионов за «Наполи».

«Хвича отлично пользуется своим главным качеством — дриблингом. Он развивает его каждый год. В каждом возрасте он отличался этим. Поэтому его и заметили скауты европейских клубов. Он лидер «Напои». Он один из лучших игроков «Наполи», команда у них отличная. Думаю, что они далеко пройдут в Лиге Чемпионов. Хвича там всем покажет свое мастерство», — сказал Семин корреспонденту «СЭ».

В этом сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.