Семин назвал Хвичу лидером «Наполи»: «Он всем покажет в Лиге чемпионов свое мастерство»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Хвичи Кварацхелии на групповом этапе Лиги чемпионов за «Наполи».
«Хвича отлично пользуется своим главным качеством — дриблингом. Он развивает его каждый год. В каждом возрасте он отличался этим. Поэтому его и заметили скауты европейских клубов. Он лидер «Напои». Он один из лучших игроков «Наполи», команда у них отличная. Думаю, что они далеко пройдут в Лиге Чемпионов. Хвича там всем покажет свое мастерство», — сказал Семин корреспонденту «СЭ».
В этом сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.
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