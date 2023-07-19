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Лига чемпионов

Сегодня, 14:45

Бывший защитник «Боруссии» пожелал «Астане» победы над «Динамо» Тбилиси в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Антонио Рукавина поделился ожиданиями от ответного матча «Астаны» против «Динамо» Тбилиси в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Конечно, в Европе неважно, где играешь: дома или на выезде. Что я бы я хотел? Чтобы «Астана» там выиграла и прошла дальше. Конечно, результат первого матча не так, чтобы позитивный для «Астаны», — приводит слова Рукавины Legalbet.kz.

В первой игре «Астана» сыграла вничью с грузинским клубом на своем поле — 1:1.

Источник: https://legalbet.kz/news/15674001/
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