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Сегодня, 07:09

Чачич — о разгроме от «Милана»: «Результат неприятный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер загребского «Динамо» Анте Чачич прокомментировал поражение от «Милана» (0:4).

«Результат неприятный. «Милан» играл лучше, но у нас тоже были шансы. Мне очень жаль, потому что наши болельщики были просто великолепны, но очень трудно дать отпор такой команде, как эта», — цитирует пресс-служба УЕФА Чачича.

После пяти туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 7 очков. «Динамо» располагается на последнем месте — 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035714--dinamo-zagreb-vs-milan/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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