Чачич — о разгроме от «Милана»: «Результат неприятный»

Главный тренер загребского «Динамо» Анте Чачич прокомментировал поражение от «Милана» (0:4).

«Результат неприятный. «Милан» играл лучше, но у нас тоже были шансы. Мне очень жаль, потому что наши болельщики были просто великолепны, но очень трудно дать отпор такой команде, как эта», — цитирует пресс-служба УЕФА Чачича.

После пяти туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 7 очков. «Динамо» располагается на последнем месте — 4 очка.