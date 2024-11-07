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Чалханоглу признали лучшим игроком матча с «Арсеналом»

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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0).

30-летний турок реализовал победный для «Интера» 11-метровый на 3-й добавленной к первому тайму минуте.

«Чалханоглу постоянно старался завладеть мячом и продвинуть игру, отдавая передачи на часть поля соперника. Отличная работа в обороне с наибольшим количеством подборов и перехватов, а также спокойная голова, позволившая реализовать победный пенальти», — резюмировали технические наблюдатели УЕФА.

«Интер» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с семью очками расположился на 12-й строчке.

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