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Лига чемпионов

Сегодня, 03:20

Чалханоглу: «После стольких лет «Интер» вышел в четвертьфинал, и мы гордимся этим достижением»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас эмоции захлестывают. После стольких лет мы вышли в четвертьфинал и гордимся этим достижением. Мы допустили несколько ошибок, но справились. Это было нелегко. Поздравляю команду с хорошо проделанной работой», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036595--porto-vs-inter/
Хакан Чалханоглу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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