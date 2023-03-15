Чалханоглу: «После стольких лет «Интер» вышел в четвертьфинал, и мы гордимся этим достижением»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас эмоции захлестывают. После стольких лет мы вышли в четвертьфинал и гордимся этим достижением. Мы допустили несколько ошибок, но справились. Это было нелегко. Поздравляю команду с хорошо проделанной работой», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.