Чалханоглу: «Интер» доказал свою состоятельность»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Барселоной» (1:0) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу — даже в оборонительных действиях. Мы всегда — с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется. Сегодня мы видели, как каждый сражается и за себя, и за того парня. Такое отношение и стало ключом к сегодняшней победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.