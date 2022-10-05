Чалханоглу: «Интер» доказал свою состоятельность»

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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Барселоной» (1:0) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
«Сегодня мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу — даже в оборонительных действиях. Мы всегда — с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется. Сегодня мы видели, как каждый сражается и за себя, и за того парня. Такое отношение и стало ключом к сегодняшней победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования