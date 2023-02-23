Чалханоглу: «Интер» ждет очень трудная игра в Португалии»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы добились важного результата. Побеждать против такой команды нелегко, но благодаря Ромелу и моим партнерам мы это сделали. Впрочем, противостояние еще не закончено. Нас ждет очень трудная игра в Португалии. Сделаем все возможное, чтобы победить и там.

Лига чемпионов очень важна. Здесь очень трудные матчи, но мы всякий раз сражаемся. Я рад за Лукаку. Ему было нелегко после травмы. Теперь он показывает, что способен творить чудеса. Он очень важен для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.