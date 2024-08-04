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Сегодня, 17:32

Чалов попал в заявку ПАОКа на первый матч против «Мальме» в квалификации Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российского новичка ПАОКа Федора Чалова включили в заявку на гостевой матч против шведского «Мальме» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Также в заявку попал российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев.

Первый матч между командами состоится в Швеции 6 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Салониках 13 августа.

ПАОК объявил о переходе 26-летнего Чалова 1 августа. Форвард подписал контракт до лета 2027 года.

Федор Чалов
Футбол
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Чалов вошел в заявку ПАОКа на матчи квалификации Лиги чемпионов против «Мальме»