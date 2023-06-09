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Лига чемпионов

Сегодня, 22:48

Чанов: «Сезон «Манчестер Сити» пролетел на ура, они фавориты финала»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

— Я бы отдал предпочтение «Манчестер Сити», но это игра — здесь может случиться все, что угодно. Тем более, в финале, — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру». — Футбол тем и интересен, что здесь случаются непредсказуемые вещи. Да, англичане на сегодняшний день сильнее, сезон пролетел на ура. Шансов больше у них.

— Ждете от этого финала искрометной или оборонительной игры?

— Думаю, что «Интер» не полетит вперед, а вот «Манчестер Сити» может. Хотя если «Сити» забьет быстрый гол, тормозов точно не будет.

— Команда Гвардиолы мчится к треблу. Тем не менее, если он возьмёт Лигу чемпионов, то он вас удивит?

— Не скажу, что он меня удивил. Меня больше удивили результаты всей команды, ее стиль. Команда выступает ярко и результативно. Не думаю, что они будут отходить от этого стиля, но повторюсь — финал есть финал, цена ошибки очень велика. Думаю, команда с первых минут не полетит вперед, но она играть не в атаку не умеет. В хорошем смысле этого слова. Начало будет несколько осторожным. «Интер» — команда несколько другого плана, для них игра в финале — уже успех, но давайте не забывать, что итальянские команды много славились игрой в защитных линиях. Повторюсь, все будет зависеть от того, когда будет забит гол.

— Если «Манчестер Сити» победит в турнире, то клуб можно будет назвать сильнейшим в мире?

— В Европе точно да. В Южной Америке тоже есть яркие команды, за ними мы мало следим.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005153119_chanov_sezon_manchester_siti_proletel_na_ura_oni_favorityi_finala
Вячеслав Чанов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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