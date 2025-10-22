Видео
22 октября, 19:30

«Челси» — Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Челси» и «Аякс» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Челси» и «Аякс» встречаются в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начинется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
5:1
Аякс

В прямом эфире трансляцию игры в Лондоне показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис также организует перекличку лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Лондоне и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Челси» — «Аякс» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 22&nbsp;октября 2025 года.«Реал» — «Ювентус», «Челси» — «Аякс», «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Челси» во 2-м туре общего этапа победил «Бенфику» (1:0), а «Аякс» уступил «Марселю» (0:4).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Челси
