«Челси» и «Аякс» встречаются в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начинется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

В прямом эфире трансляцию игры в Лондоне показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис также организует перекличку лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Лондоне и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Челси» — «Аякс» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Челси» во 2-м туре общего этапа победил «Бенфику» (1:0), а «Аякс» уступил «Марселю» (0:4).