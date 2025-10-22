«Челси» и «Аякс» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Челси» и «Аякс» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Прямую трансляцию игры «Челси» — «Аякс» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Челси» — «Аякс» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Челси» во 2-м туре обыграл «Бенфику» (1:0), а «Аякс» уступил «Марселю» (0:4). «Синие» в общем этапе набрали 3 очка, у амстердамцев — 0 очков.