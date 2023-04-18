«Реал» благодаря дублю Родриго обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» одержал победу над «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2:0.

Победу «сливочным» принес дубль Родриго, который дважды отличился во втором тайме. В первом матче мадридцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» (2:0) и по итогам двух встреч (4:0) вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии». В первой игре «горожане» разгромили мюнхенцев (3:0). Ответный матч состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.