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Лига чемпионов

18 апреля, 23:53

«Реал» благодаря дублю Родриго обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Челси» — «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» одержал победу над «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2:0.

Победу «сливочным» принес дубль Родриго, который дважды отличился во втором тайме. В первом матче мадридцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» (2:0) и по итогам двух встреч (4:0) вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Соперник «Реала» по полуфиналу определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии». В первой игре «горожане» разгромили мюнхенцев (3:0). Ответный матч состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:2
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