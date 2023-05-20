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Сегодня, 10:00

Черчесов: «Ман Сити» на пике формы, но с тем, что «Интер» обречен, категорически не согласен»

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером». Игра состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

— Команда Гвардиолы действительно произвела очень сильное впечатление. Еще в первом матче испанскому гранду во многом повезло, что получилась ничья. Ну а в ответном «Сити» вообще не оставил сопернику шансов. Видно, что «горожане» сейчас на пике формы, у них все получается. Не зря «МС» может взять сразу три титула.

Но вот с тем, что «Интер» обречен, категорически не согласен. Во-первых, в отдельно взятой встрече, да еще такого высокого уровня, способно случиться все что угодно — нигде не написано, что фаворит всегда обязан побеждать. Во-вторых, никто сейчас не знает, в каком состоянии окажутся оппоненты 10 июня: три недели — приличный срок.

В-третьих, «Интер» — это же не любители. Клуб с богатой историей, с тренером, который всю жизнь в футболе, и с серьезными исполнителями с опытом и регалиями — Джеко, Лукаку, Мхитарян, Брозович, Лаутаро Мартинес. А итальянцы черно-синих? Барелла считался одним из основных в сборной, которая в 2021-м взяла золото Евро. Входил тогда в состав и Бастони. Димарко сейчас один из лучших крайних защитников серии А. При этом еще есть топ-голкипер Онана. Так почему у таких ребят не может появиться шансов на победу? — сказал Черчесов «СЭ».

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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