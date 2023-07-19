Черчесов — о вылете «Ференцвароша» из отбора Лиги чемпионов: «Я не сдавался тогда и не сдамся сейчас»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет венгерского клуба из отбора Лиги чемпионов.

Команда Станислава Черчесова по итогам двух встреч уступила «Клаксвику» (0:0; 0:3) с Фарерских островов в первом раунде квалификации.

«Мы показали очень плохую игру. Если команда показывает такой результат, это не только ответственность отдельных игроков, но и тренер должен думать о том, что будет дальше, — цитирует Nemzeti Sport Черчесова. - Если не соблюдать концентрацию, то могут случаться такие матчи. На тренировках все работали хорошо, но если футболисты не могут сконцентрироваться на поле, то получается такой результат. Это ужасная ночь для нас, мы должны проанализировать произошедшее и принять решения с холодной головой, чтобы справиться с этой ситуацией. К большому сожалению, мы вынуждены отказаться от мечты о Лиге чемпионов. В прошлом году после поражения от «Карабаха» мы тоже пережили нечто подобное, но тогда я не сдался, и мы смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Я не сдавался тогда и не сдамся сейчас. Мы хотели выиграть, но я должен проанализировать то, что произошло. В моем отношении ничего не изменилось. Я должен думать о том, сможем ли мы выйти из сложившейся ситуации вместе или нет».

«Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде венгерский клуб встретится с «Шемрок Роверс». Ирландская команда уступила в первом раунде отбора ЛЧ исландскому «Брейдаблику» (1:2; 1:3).