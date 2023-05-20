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Сегодня, 09:45

Черчесов: «Не стал бы делать из «Реала» и «Милана» неудачников»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Нападающий «Реала» Карим Бензема.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, в чем главные проблемы «Реала» и «Милана», уступивших в полуфиналах Лиги чемпионов.

«Реал» в 1/2 финала проиграл «Манчестер Сити» (1:1, 0:4), а «Милан» потерпел поражение от «Интера» (0:2, 0:1).

— Одна общая и главная — отличная форма соперников! Если Мадрид и красно-черные дошли до такой стадии Лиги чемпионов, значит, заслужили это своей игрой. Тот же «Милан» прошел в четвертьфинале одну из самых ярких команд Европы нынешнего сезона — «Наполи». Так что поражения говорят не столько о слабости проигравших, сколько о силе «Ман Сити» и «Интера», которые в моменте оказались в оптимальном состоянии, без травм и дисквалификаций лидеров. Да, «Реалу», видимо, нужно освежать состав, а «Милану», наверное, недостает людей уровня Леау, но сильных оппонентов на предыдущих стадиях и те и другие с дороги убрали! Так что не стал бы делать из «Реала» и «Милана» неудачников, — сказал Черчесов «СЭ».

В финале Лиги чемпионов-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Черчесов
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Реал
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