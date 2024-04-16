Черышев — об ответном матче «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ: «Каждый игрок может взорваться и удивить соперника»

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реал Мадридом» и «Манчестер Сити».

«В первой встрече счет 3:3 — не посчитаешь неординарным для таких команд. Забивать могут — здорово. А то, что они столько пропускают, это действительно не имеет такой порядочности. Результат в ответной встрече наверняка будет другим, не таким голевым, как в Мадриде. «Реал» и «Манчестер Сити» — великие команды и равные. Поэтому очень сложно сказать, какая из команд имеет шанс пройти дальше. Потому что в любой момент абсолютно каждый игрок может взорваться и удивить соперника скоростными данными, неординарной техникой или голевым чутьем. Хотя в домашних условиях «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество. Но однозначно буду болеть за «Реал», — приводит слова Черышева ODDS.ru.

Первая игра между командами закончилась со счетом 3:3. Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.