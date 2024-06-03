Четыре игрока «Реала» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов-2023/24

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

В состав команды были включены четыре футболиста из мадридского «Реала» — защитники Дани Карвахаль и Антонио Рюдигер, полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Винисиус Жуниор.

Мадридский клуб стал победителем турнира, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Игра прошла 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Символическая сборная Лиги чемпионов-2023/24 выглядит следующим образом:

Голкипер: Грегор Кобель («Боруссия» Д);

Защитники: Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Матс Хуммельс, Ян Матсен (оба — «Боруссия» Д);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Марсель Забитцер («Боруссия»), Джуд Беллингем («Реал»);

Нападающие: Винисиус Жуниор, («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).