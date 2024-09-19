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Сегодня, 18:30

«Црвена Звезда» — «Бенфика»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Црвена Звезда» и «Бенфика» сыграют в матче общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется — в 19.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляции Лиги чемпионов в сервисе доступны по платной подписке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Црвена Звезда» — «Бенфика» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 19:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Бенфика

В решающем отборочном раунде Лиги чемпионов «Црвена Звезда» прошла «Буде-Глимт» (3:2 по сумме двух встреч). Вице-чемпион Португалии «Бенфика» попала в общий этап напрямую.

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