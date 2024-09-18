«Црвена Звезда» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов в четверг

«Црвена Звезда» проведет домашний матч с «Бенфикой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Бенфика» покажет платформа «Okko Спорт». Весь контент Okko доступен по подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «Црвена Звезда» — «Бенфика» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Клуб из Сербии прошел в общий этап Лиги чемпионов через отбор. Португальская команда получила прямую путевку в основной турнир, заняв 2-е место в чемпионате Португалии.