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Сегодня, 19:45

«Црвена Звезда» — «Бенфика»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов в четверг
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Црвена Звезда» проведет домашний матч с «Бенфикой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Бенфика» покажет платформа «Okko Спорт». Весь контент Okko доступен по подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «Црвена Звезда» — «Бенфика» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 19:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Бенфика

Клуб из Сербии прошел в общий этап Лиги чемпионов через отбор. Португальская команда получила прямую путевку в основной турнир, заняв 2-е место в чемпионате Португалии.

ФК Бенфика
ФК Црвена Звезда

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