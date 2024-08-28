«Црвена Звезда» и «Буде-Глимт» в среду, 28 августа встретятся в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Црвена Звезда» — «Буде-Глимт» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию игры Лиги чемпионов покажет онлайн-платформа Okko Sport.

Первый матч завершился победой норвежцев со счетом 2:1. «Буде-Глимт» начал квалификацию в Лигу Чемпионов со второго раунда. «Црвена Звезда» не играла в рамках квалификации Лиги чемпионов в этом сезоне до этого раунда — она стартовала сразу с финала.

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