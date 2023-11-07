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«Црвена Звезда» и «Лейпциг» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе Rajko Mitic Stadium в Белграде, Сербия. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Права на трансляцию Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако в сетке вещания не запланирован показ данного матча. Вероятно, он войдет в перекличку, которая стартует на телеканале «Матч Премьер» в 22:45.
«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Црвена Звезда» — «Лейпциг» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Црвена Звезда» в трех турах группового этапа набрала 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице группы G. В активе «Лейпцига» 6 баллов, команда идет на втором месте.
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