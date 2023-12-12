«Црвена Звезда» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 20.30 мск. Также за игрой можно следить на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В группе G белградский клуб заработал 1 очко и занимает последнее, 4-е место. «Горожане» досрочно выиграли группу, в их активе 15 очков.

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